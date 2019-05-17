Порошенко освободил Луценко от обязанностей представителя президента в Раде

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении народного депутата Ирины Луценко от выполнения обязанностей представителя президента в Верховной раде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, размещенный на официальном сайте президента.

Указ №254/2019 от 17 мая 22019 года был опубликован на президентском сайте вечером в пятницу.

"Освободить Луценко Ирину Степановну от выполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Ранее Ирина Луценко сама сообщила в кулуарах парламента, что уходит с должности представителя президента Петра Порошенко в Верховной раде и подала действующему президенту соответствующее заявление.

Отметим, на прошлой неделе Окружной административный суд Киева запретил Ирине Луценко выступать на заседаниях согласительного совета депутатских фракций в Раде, признав, в частности, что ее выступления на согласительном совете противоречат регламенту парламента.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко также подписал указы об увольнении двух своих советников, которые были обнародованы вечером 17 мая, - Ростислава Павленко и Сергея Березенко.