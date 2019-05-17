Порошенко звільнив Луценко від обов’язків представника президента в Раді

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення народного депутата Ірини Луценко від виконання обов'язків представника президента у Верховній раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, розміщений на офіційному сайті президента.

Указ №254/2019 від 17 травня 22019 року було опубліковано на президентському сайті ввечері в п’ятницю.

"Увільнити Луценко Ірину Степанівну від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді України (поза штатом)", - йдеться в документі.

Раніше Ірина Луценко сама повідомила в кулуарах парламенту, що йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній раді та подала чинному президенту відповідну заяву.

Зазначимо, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Ірині Луценко виступати на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій у Раді, визнавши, зокрема, що її виступи на погоджувальній раді суперечать регламенту парламенту.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко також підписав укази про звільнення двох своїх радників, які були оприлюднені ввечері 17 травня, - Ростислава Павленка та Сергія Березенка.