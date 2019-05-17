Порошенко одобрил подготовку к запуску сетей 5G

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах для внедрения системы мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом говорится в сообщении Администрации президента в Facebook.

Порошенко отметил, что Украина внедрила стандарты связи 3G и 4G в течение пяти лет, в то время как большинству других стран потребовалось более 10 лет.

"Сегодня, во всемирный день радиосвязи, у нас историческое событие: понимая, что связь 5G в 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю сегодня указ президента, который четко определит график запуска связи пятого поколения в 2020 году и в Украине", - добавил Порошенко.

Напомним, Южная Корея начала использовать сети 5G по всей стране первой в мире еще в начале апреля 2019 года. Новая сеть позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G. Новые технологии также предлагают минимальное время отклика при загрузке данных и лучшую поддержку искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Отметим, на этой неделе Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым будет существенно повышена рентная плата за пользование радиочастотами.