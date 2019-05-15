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Кабмин снова предлагает поднять ренту на радиочастоты

Новости » Телеком & IT    15.05.2019 - 15:21
Кабмин снова предлагает поднять ренту на радиочастоты
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Кабмине рассчитывают на дополнительные 1,3 млрд гривен для бюджета

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым будет существенно повышена рентная плата за пользование радиочастотами. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство предлагает увеличить с 1,2 до 2 коэффициент рентной платы для сотовой радиосвязи в диапазонах 791-821 МГц, 832-862 МГц, 880-915 МГц и 925-960 МГц. В то же время ставки за пользование частотами в диапазоне 2300-2400 МГц, 2575-2610 МГц и 3400-3800 МГц независимо от вида связи предлагается поднять с 45,83 до 3 000 гривен.

Ожидается, что государственный бюджет сможет получить дополнительно более 1,3 млрд гривен после внесения изменения в Налоговый кодекс.

Фото: проект закона

Напомним, в сентябре прошлого года Кабмин предложил повысить ренту на радиочастоты на 9%. Однако в октябре Верховная рада Украины провалила принятие соответствующего закона.

Отметим, в апреле Южная Корея первой в мире начала использовать сети 5G по всей стране. Новая сеть позволяет обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G. Новые технологии также предлагают минимальное время отклика при загрузке данных и лучшую поддержку искусственного интеллекта и виртуальной реальности.​

 

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