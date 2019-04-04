Южная Корея начала использовать сети 5G по всей стране первой в мире

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Новая сеть позволит обмениваться информацией до 100 раз быстрее, чем сети 4G

Южная Корея начала коммерческое использование мобильной сети 5G по всей стране. Об этом сообщает Reuters.

Указано, что данную услугу начали предоставлять три телекоммуникационные компании SK Telecom, KT и LG Uplus.

Отмечается, что компании страны начали предлагать услуги 5G с 23:00 по местному времени 3 апреля.

Сообщается, что новая сеть позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G. Новые технологии также предлагают минимальное время отклика при загрузке данных и лучшую поддержку искусственного интеллекта и виртуальной реальности.​

Напомним, ранее анонсировалось, что в Южной Корее запустят мобильный интернет пятого поколения 5G уже на этой неделе. Сообщалось, что южнокорейский телекоммуникационный оператор SK Telecom запустит интернет пятого поколения в пятницу.

Как писало РБК-Украина ранее, в Германии состоялось открытие аукциона на строительство инфраструктуры для мобильных сетей 5G.

Добавим, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты должны стать технологическим лидером: он подчеркнул необходимость скорейшего внедрения технологий 5G и 6G в США.