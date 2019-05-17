Порошенко схвалив підготовку до запуску мереж 5G

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи для запровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G). Про це йдеться в повідомленні Адміністрації президента у Facebook.

Порошенко зазначив, що Україна запровадила стандарти зв'язку 3G і 4G протягом п'яти років, в той час як більшості інших країн було потрібно більше 10 років.

"Сьогодні, у всесвітній день радіозв'язку, у нас історична подія: розуміючи, що зв'язок 5G в 2020 запрацює в більшості країн ЄС, підписую сьогодні указ президента, який чітко визначить графік запуску зв'язку п'ятого покоління в 2020 році і в Україні", - додав Порошенко .

Нагадаємо, Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій країні першою в світі ще на початку квітня 2019 року. Нова мережа дозволить обмінюватися інформацією в 20 разів, а в деяких випадках, і в 100 разів швидше, ніж мережі 4G. Нові технології також пропонують мінімальний час відгуку при завантаженні даних і кращу підтримку штучного інтелекту і віртуальної реальності.

Відзначимо, цього тижня Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким буде істотно підвищена рентна плата за користування радіочастотами.

