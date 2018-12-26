Порошенко пояснив, чому воєнний стан не будуть продовжувати

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Глава держави гарантував проведення президентських виборів 31 березня 2019 року

Воєнний стан не мають продовжувати задля захисту прав і свобод громадян. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко підкреслив, що для нього захист демократії у державі є не менш важливим, аніж захист суверенітету.

"Чому мною приймається рішення зараз його не продовжувати (воєнний стан, - ред.). Тому що ми маємо дві загрози. З одного боку, загрозу прямої воєнної агресії, і ми сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. З іншого боку, наступ на демократичні права і свободи громадян, де я як президент є гарантом. У тому числі, і право вибору. Захист демократії для мене не менш важливий, як захист суверенітету. Ми точно гарантуємо, що вибори відбудуться 31 березня 2019 року", - повідомив Порошенко.

Разом з тим глава держави зазначив, що військова загроза зі сторони РФ нікуди не зникла.

"Я хотів би наголосити, що нікуди не поділася російська військова загроза. Я буду з вами відвертим, якби не вибори, ми би попросили Верховну раду продовжити воєнний стан", - повідомив президент.

Нагадаємо, раніше Порошенко оголосив про припинення дії правового режиму воєнного стану в десяти областях України.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови МінТОТ Георгій Тука заявив, що воєнний стан в Україні необхідно продовжити. За його словами, загроза з боку РФ за час воєнного стану не зменшилася.

Додамо також, сьогодні РНБО проводить засідання, у ході якого розглядається можливе продовження воєнного стану в Україні.