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СНБО собирается на заседание по военному положению

Новости » Политика    26.12.2018 - 10:33
СНБО собирается на заседание по военному положению
Фото: заседание СНБО (president.gov.ua)

По данным источников, военное положение продлевать не намерены

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сегодня проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос продления военного положения. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Администрации президента.

По словам источника, заседание СНБО ориентировочно начнется в 14:00. Совет нацбезопасности и обороны заслушает доклад военных о текущей ситуации.

"На сегодня есть намерения не продолжать военное положение. Но, насколько нам известно, ситуация складывается не очень утешительная. Все будет зависеть от того, что скажут военные", - сообщил источник.

Отметим, сегодня истекает срок военного положения, объявленного в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко назвал предварительные итоги военного положения. По его словам, Украине удалось нарастить воздушные силы на российском направлении.

Ранее также стало известно, что с начала действия военного положения в Украину не пропустили более 1,5 тыс. россиян.

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