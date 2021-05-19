Порошенко объяснил, почему важно было создать ВСК по "вагнеровцам"

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко объяснил, почему призывал парламент поддержать создание ВСК по расследованию срыва спецоперации по "вагнеровцам".
Об этом Порошенко заявил с трибуны парламента.
По его словам, Временные следственные комиссии - это конституционный механизм оппозиции для парламентского контроля.
"Мы должны защищать не "крота" в высшем политическом руководстве государства, которое изначально отрицало сам факт проведения этой операции. Я как пятый президент и бывший верховный главнокомандующий вынужден был раскрыть информацию, что именно я санкционировал сотрудничество с международными партнерами, эту операцию, которую назвали блестящей операцией украинских спецслужб", - отметил Порошенко.
Он также заявил, что не стоит бояться, что кто-то от власти пострадает.
"Бойтесь, что пострадает Украина. Что будет подорван авторитет нашего международного сотрудничества спецслужб. А нам сейчас это позарез нужно для того, чтобы остановить российское нашествие и российское наступление", - добавил Порошенко.
По его словам, так называемые "вагнеровцы" - являются российской террористической организацией, которая состоит из десятков тысяч террористов, на совести которой находятся тысячи украинцев, которые погибли. "Самолет МН-17, ИЛ-76 под Луганским аэропортом, Ан-26, пытки украинцев в плену и много других преступлений", - добавил Порошенко.
Как писало РБК-Украина, в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссии по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Однако тогда ВСК не создали.
Отметим, ГБР открыло несколько дел по факту срыва возможной операции по "вагнеровцам".