Порошенко пояснив, чому важливо було створити ТСК по "вагнерівцям"

За його словами, Тимчасові слідчі комісії - це конституційний механізм опозиції для парламентського контролю.

"Ми маємо захищати не "крота" у вищому політичному керівництві держави, яке спочатку заперечувало сам факт проведення цієї операції. Я як п’ятий президент і колишній верховний головнокомандувач вимушений був розкрити інформацію, що саме я санкціонував співпрацю з міжнародними партнерами, цю операцію, яку назвали блискучою операцією українських спецслужб", - зазначив Порошенко.

Він також заявив, що не варто боятися, що хтось від влади постраждає.

"Бійтеся, що постраждає Україна. Що буде підірвано авторитет нашого міжнародного співробітництва спецслужб. А нам зараз це конче потрібно для того, щоб зупинити російську навалу і російський наступ", - додав Порошенко.

За його словами, так звані "вагнерівці" - є російською терористичною організації, яка складається з десятків тисяч терористів, на совісті якої знаходяться тисячі українців, які загинули. "Літак МН-17, ІЛ-76 під Луганським аеропортом, Ан-26, катування українців в полоні і багато інших злочинів", - додав Порошенко.

