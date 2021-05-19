ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Вагнеровцы" и антиукраинская деятельность: Рада создала новую ВСК

Новина українською →
Украина, Среда 19 мая 2021 14:13
"Вагнеровцы" и антиукраинская деятельность: Рада создала новую ВСК Фото: Рада создала новую ВСК (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада создала новую Временную следственную комиссию. Она займется расследованием возможных противоправных действий представителей госвласти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За проект постановления №5243 проголосовали 252 нардепа.

"Целью является установление фактов по поводу возможных противоправных действий представителей государственной власти Украины, направленных на сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность", - гласит текст постановления.

Количественный состав комиссии сформирован с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций (депутатских групп): один представитель от тридцати народных депутатов, но не менее чем по одному нардепу от каждой депутатской фракции (депутатской группы), в количестве 11 парламентариев.

Главой ВСК станет Марьяна Безуглая, а ее заместителем - Нестор Шуфрич.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что ВСК будет в частности расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые якобы имели место в 2014 году.

Так, в начале марта и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал, что результаты дела о срыве операции по "вагнеровцам" будут в ближайшее время. Дело активно расследуется.

Как писало РБК-Украина, в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссии по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Однако тогда ВСК не создали.

Отметим, ГБР открыло несколько дел по факту срыва возможной операции по "вагнеровцам".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ВСК Верховная Рада
NEWS
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине