ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Порошенко объяснил, почему важно было создать ВСК по "вагнеровцам"

Новина українською →
Киев, Среда 19 мая 2021 15:09
Порошенко объяснил, почему важно было создать ВСК по "вагнеровцам" Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко объяснил, почему призывал парламент поддержать создание ВСК по расследованию срыва спецоперации по "вагнеровцам".

Об этом Порошенко заявил с трибуны парламента.

По его словам, Временные следственные комиссии - это конституционный механизм оппозиции для парламентского контроля.

"Мы должны защищать не "крота" в высшем политическом руководстве государства, которое изначально отрицало сам факт проведения этой операции. Я как пятый президент и бывший верховный главнокомандующий вынужден был раскрыть информацию, что именно я санкционировал сотрудничество с международными партнерами, эту операцию, которую назвали блестящей операцией украинских спецслужб", - отметил Порошенко.

Он также заявил, что не стоит бояться, что кто-то от власти пострадает.

"Бойтесь, что пострадает Украина. Что будет подорван авторитет нашего международного сотрудничества спецслужб. А нам сейчас это позарез нужно для того, чтобы остановить российское нашествие и российское наступление", - добавил Порошенко.

По его словам, так называемые "вагнеровцы" - являются российской террористической организацией, которая состоит из десятков тысяч террористов, на совести которой находятся тысячи украинцев, которые погибли. "Самолет МН-17, ИЛ-76 под Луганским аэропортом, Ан-26, пытки украинцев в плену и много других преступлений", - добавил Порошенко.

Как писало РБК-Украина, в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссии по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" ​​в Беларуси. Однако тогда ВСК не создали.

Отметим, ГБР открыло несколько дел по факту срыва возможной операции по "вагнеровцам".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Порошенко Петр Парламент
NEWS
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине