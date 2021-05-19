Порошенко пояснив, чому важливо було створити ТСК по "вагнерівцям"
Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко пояснив, чому закликав парламент підтримати створення ТСК із розслідування зриву спецоперації по "вагнерівцям".
Про це Порошенко заявив з трибуни парламенту.
За його словами, Тимчасові слідчі комісії - це конституційний механізм опозиції для парламентського контролю.
"Ми маємо захищати не "крота" у вищому політичному керівництві держави, яке спочатку заперечувало сам факт проведення цієї операції. Я як п’ятий президент і колишній верховний головнокомандувач вимушений був розкрити інформацію, що саме я санкціонував співпрацю з міжнародними партнерами, цю операцію, яку назвали блискучою операцією українських спецслужб", - зазначив Порошенко.
Він також заявив, що не варто боятися, що хтось від влади постраждає.
"Бійтеся, що постраждає Україна. Що буде підірвано авторитет нашого міжнародного співробітництва спецслужб. А нам зараз це конче потрібно для того, щоб зупинити російську навалу і російський наступ", - додав Порошенко.
За його словами, так звані "вагнерівці" - є російською терористичною організації, яка складається з десятків тисяч терористів, на совісті якої знаходяться тисячі українців, які загинули. "Літак МН-17, ІЛ-76 під Луганським аеропортом, Ан-26, катування українців в полоні і багато інших злочинів", - додав Порошенко.
Як писало РБК-Україна, на початку жовтня регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії щодо ситуації з найманцями приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі. Однак тоді ТСК не створили.
Відзначимо, ДБР відкрило кілька справ за фактом зриву можливої операції по "вагнерівцям".