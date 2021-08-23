Порошенко обсудил с Варфоломеем развитие ПЦУ

Говорили также о развитии Православной Церкви Украины.

"Происходит первый после получения Томоса визит его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, человека, который очень любит Украину. Матери Церкви - к верным Православной Церкви Украины, ко всем украинцам. Только что состоялась встреча с Вселенским Патриархом, с Его Блаженством Митрополитом Епифанием, Предстоятелем Православной Церкви Украины", - сообщил Порошенко журналистам.

По его словам, это действительно историческое событие - визит Вселенского Патриарха.

"Мы увидели большую любовь украинцев и то нетерпение, с которым они ожидали этого визита", - убежден Порошенко.

Он напомнил, что с первых дней своего пребывания на посту президента в 2014 году он с командой поставили цель получения автокефалии.

"Тогда эта задача казалась невыполнимой. Если вы увидите мое выступление 28 июля 2015 года, то там я представил стратегию получения автокефалии украинской церкви. Настойчивая дипломатическая работа, поддержка всего мира, поддержка всех украинцев позволила нам выйти на указанный результат, - отмечает Петр Порошенко. - Я помню дату 9 апреля 2018 года- это время, когда его Святейшество твердо пообещал, что решение о предоставлении Томоса принято, что это решение должно объединить все украинские церкви - что и произошло. Объединить украинскую нацию - что и произошло. Потому что на сегодняшний день более 60% украинцев позиционируют себя как верных Православной Церкви Украины. И 15 декабря 2018 года в этот исторический день в святой Софии, находящаяся здесь рядом, состоялся Объединительный православный собор, которым было зафиксировано объединение православных церквей Украины и создание единой соборной Православной Церкви".

Порошенко признался, что с большим воодушевлением смотрел и на слезы людей, и на эмоции, и к счастью, когда они слушали молитву Вселенского Патриарха, его Святейшества Варфоломея, богослужение вместе с Предстоятелем нашей церкви, Его Блаженством Епифанием.

"Миссия, которая возложена на нашу Церковь - объединение всей Украины для того, чтобы Украина не руководствовалась со стороны государства-агрессора, для того, чтобы церковь была одним из крупных фундаментов для развития украинской нации и украинской государственности. Мы сегодня говорим не просто об украинском государстве, а о цивилизационном выборе украинского народа, которому способствует наша Церковь", - объясняет бывший президент. - Я всех поздравляю с этим великим праздником, я передаю привет Вселенского Патриарха, большую любовь к Украине и большую веру в Бога. И в этот день, День украинского флага, накануне 30-й годовщины нашей Независимости, прошу вас о молитве за Украину. И Господь нам поможет. Наши главные победы, главные победы Украины и украинцев точно впереди - включая членством в ЕС, включая членством в НАТО, потому что Украина - европейское государство".