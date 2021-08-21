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Варфоломей в Украине. В Киеве провели благодарственную молитву

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Суббота 21 августа 2021 11:19
Варфоломей в Украине. В Киеве провели благодарственную молитву Фото: патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве прошла благодарственная молитва (доксология) в Михайловском Златоверхом соборе. Ее провели по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея

Об этом сообщает кореспордент РБК-Украина.

Молитву возглавили Варфоломей и руководитель православной церкви Украины Епифаний.

В ПЦУ это событие считают историческим.

Доксология началась в 10:00. На территорию Михайловского Златоверхого монастыря пропускали через ворота - желающие присоединиться к молитве прошли проверку правоохранителей. С собой требовали взять документы, удостоверяющие личность, а также защитные маски.

Фото: патриарх Варфоломей в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Благодарственная молитва (Доксология) в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея

Благодарственная молитва (Доксология) в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея

Posted by Православная Церковь Украины on Friday, August 20, 2021

Напомним, в воскресенье в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет Божественная литургия, которую возглавит Варфоломей.

Патриарх Варфоломей прибыл в Украину вчера по приглашению президента Владимира Зеленского осуществить визит ко Дню Независимости Украины.

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ПЦУ Патриарх Варфоломей
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