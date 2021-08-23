Порошенко обговорив з Варфоломієм розвиток ПЦУ

Говорили також про розвиток Православної Церкви України.

"Відбувається перший після отримання Томосу візит його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, людини, яка дуже любить Україну. Матері Церкви - до вірних Православної Церкви України, до всіх українців. Щойно відбулася зустріч з Вселенським Патріархом, з Його Блаженством Митрополитом Епіфанієм, Предстоятелем Православної Церкви України", - повідомив Порошенко журналістам.

За його словами, це насправді історична подія - візит Вселенського Патріарха.

"Ми побачили велику любов українців і те нетерпіння, з яким вони очікували цього візиту", - переконаний Порошенко.

Він нагадав, що з перших днів свого перебування на посаді президента в 2014 році він з командою поставили за мету отримання автокефалії.

"Тоді це завдання здавалося нездійсненним. Якщо ви побачите мій виступ 28 липня 2015 року, то там я презентував стратегію отримання автокефалії українською церквою. Наполеглива дипломатична робота, підтримка всього світу, підтримка всіх українців дозволила нам вийти на зазначений результат, - зазначає Петро Порошенко. - Я пам’ятаю дату 9 квітня 2018 року - це час, коли його Всесвятість твердо пообіцяв, що рішення про надання Томосу прийнято, що це рішення має об’єднати всі українські церкви – що й відбулося. Об’єднати українську націю – що й відбулося. Бо на сьогоднішній день більше 60% українців позиціонують себе як вірних Православної Церкви України. І 15 грудня 2018 року в цей історичний день в святій Софії, яка знаходиться тут поруч, відбувся Об’єднавчий православний собор, яким було зафіксоване об’єднання православних церков України і створення єдиної соборної Православної Церкви".

Порошенко зізнався,що з великим натхненням дивився і на сльози людей, і на емоції, і на щастя, коли вони слухали молитву Вселенського Патріарха, його Всесвятості Варфоломія, службу божу разом з Предстоятелем нашої церкви, Його Блаженством Епіфанієм.

"Місія, як покладена на нашу Церкву, - об’єднання всієї України для того, щоб Україна не керувалася з боку країни-агресора, для того, щоб церква була одним з великих фундаментів для розбудови української нації і української державності. Ми сьогодні говоримо не просто про українську державу, а про цивілізаційний вибір українського народу, якому сприяє наша Церква", - пояснює колишній президент. - Я всіх вітаю з цим великим святом, я передаю вітання Вселенського Патріарха, велику любов до України і велику віру в Бога. І в цей день, День українського прапора, напередодні 30- тої річниці нашої Незалежності, прошу вас про молитву за Україну. І Господь нам допоможе. Наші головні перемоги, головні перемоги України і українців точно попереду - включно з членством в ЄС, включно з членством в НАТО, бо Україна - європейська держава".