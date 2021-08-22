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Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении автокефалии ПЦУ

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Киев, Воскресенье 22 августа 2021 16:36
Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия в получении автокефалии ПЦУ Фото: верующие поблагодарил Петра Порошенко за усилия в получении автокефалии ПЦУ (фото eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Блаженнейший митрополит Епифаний заявил, что нынешний визит вселенского патриарха Варфоломея войдет в историю как первый визит в независимую автокефальную церковь Украины. Кроме того, он поблагодарил пятого президента Петра Порошенко за усилия в получении автокефалии ПЦУ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаюсь на сайт "Европейской солидарности".

"Спасибо Петру Алексеевичу Порошенко, который также принимал непосредственное участие в подготовке этого исторического события. Ведь благодаря поддержке власти, государства, народа, Верховной рады мы сподобились действительно большого блага - получения Томоса об автокефалии", - сказал Епифаний.

В свою очередь, Порошенко подчеркнул, что это третий визит Его Святейшества в Украину, но первый визит после того, как была создана объединенная Православная церковь Украины после объединительного собора, который состоялся в Святой Софии 15 декабря 2018 года.

"Сердце радуется, потому что это не просто огромный вклад в создание государства страны, это подчеркивает наш цивилизационный выбор. И сегодня во время нашего молитвенного общения его Всесвятость это подтвердил. Подтвердил абсолютную законность решения и обратился ко всем православным Украины с призывом об объединении", - добавил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также поблагодарил патриарха Варфоломея, предстоятеля ПЦУ митрополита Епифанию, прихожан, верющих ПЦУ.

"Очень большая благодарность нашим капелланам, которые на фронте обеспечивают суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства. Мы молились сегодня и за наших воинов, которые в эти непростые времена несут службу. Я думаю, Господь сейчас с Украиной, и наши победы еще впереди, потому что Господь слышит наши молитвы", - убежден Порошенко.

Напомним, в воскресенье на территории Софийского собора под открытым небом прошла Божественная литургия, которую возглавил Варфоломей.

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Петр Порошенко ПЦУ
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