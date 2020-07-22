Порошенко обсудил с послом Польши стратегическое партнерство с Украиной

Председатель партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко встретился с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким. На встрече была отмечена важность продолжения укрепления стратегического партнерства между Киевом и Варшавой.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Мы все уверены, что благодаря качеству вашего лидерства, правительства и реформ со времен Майдана Украина сделала больше, чем за 20 лет до этого. Это большой путь, который прошла Украина. Для нас успех Украины - это наш успех. Поражение - это наше поражение", - отметил Цихоцкий.

По его словам, он был поражен какими темпами возрождались Вооруженные силы Украины за время президентства Порошенко.

"Многие страны НАТО могли бы учиться, и нашим офицерам, солдатам есть чему учиться от ваших. Ваше лидерство, господин Президент, я уверен, сделает Украину ключевой темой европейских трансатлантических дел", - добавил посол.

В свою очередь, Порошенко выразил надежду, что Польша и в дальнейшем будет оставаться последовательным адвокатом интересов Украины в рамках ЕС и НАТО.

"Я хочу поблагодарить за очень важную работу в сфере безопасности, когда вы помогали защите, в том числе, и безопасности Европейского Союза. Потому я всегда говорил: когда наши воины на восточном фланге НАТО дают отпор российской агрессии, мы чувствуем, что боремся не только за суверенитет Украины, но и за свободу, за демократию в Европе и в мире", - сказал Порошенко.

Стороны подчеркнули необходимость консолидации международного единства и солидарности для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма, а также постоянства и последовательности прогресса Украины на пути внутренних реформ.

Порошенко также проинформировал собеседника о существующей угрозе возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований.

Кроме того, Порошенко передал личные поздравления президенту Польши Анджею Дуде в связи с его переизбранием на второй президентский срок.

Напомним, 13 июля стало известно, что действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов. Он останется на посту на второй срок.

Напомним, по данным экзит-пола, Дуда во втором туре получил поддержку 50,40% избирателей, тогда как за его оппонента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского, проголосовало 49,60%.

Как писало РБК-Украина, выборы президента Польши планировались на 10 мая 2020 года, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.