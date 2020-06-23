Порошенко обсудил с послом Германии внутреннюю ситуацию в Украине

фото: Петр Порошенко и Анка Фельдгузен (eurosolidarity.org)

Карантин не мешает Порошенко проводить международные переговоры

Лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен. Стороны обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, прежде всего в контексте реформирования системы правосудия и обеспечения верховенства права.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Порошенко поблагодарил немецкую сторону за поддержку позиции относительно недопущения выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппонентов, защиты свободы слова в Украине.

Собеседники отметили важность принятия Верховной радой законодательства в банковской сфере и в отношении рынка земли, а также продолжение реформы в сфере децентрализации.

Порошенко выразил надежду на ускорение евроинтеграции Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во втором полугодии этого года. Речь шла, прежде всего, о важности обновления Соглашения об ассоциации и заключении Соглашения о Совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом.

Особое внимание было уделено прекращению российской агрессии и достижению мира на Донбассе, деоккупации Крымского полуострова.

Кроме того, Порошенко провел телефонные переговоры с Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений и безопасную ситуацию в Черноморском регионе.

Порошенко выразил благодарность турецкой стороне за твердую и принципиальную позицию в поддержке Украины в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

В свою очередь, Мевлют Чавушоглу отметил определяющий вклад Петра Порошенко в качестве пятого президента Украины в развитие и укрепление стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

Напомним, ранее Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине. Политик выразил признательность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса.

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Автор: РБК-Украина