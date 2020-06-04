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Порошенко обсудил с послами Балтийских и Скандинавских стран усиление санкций против России

Новости » Политика     04.06.2020 - 17:02
Порошенко обсудил с послами Балтийских и Скандинавских стран усиление санкций против России
Фото: во время встречи в офисе "Европейской солидарности" (eurosolidarity.org)

Порошенко выразил благодарность за надежную поддержку Украины со стороны NB7

Председатель партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине. Политик выразил признательность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает РБК-Украина.

Как отмечает пресс-служба, стороны обменялись мнениями относительно ситуации в противодействии продолжающейся агрессии России против Украины.

Порошенко призвал партнеров к сохранению и усилению санкционного давления против России, дальнейшего укрепления единства и солидарности с Украиной для восстановления территориальной целостности нашего государства.

Порошенко обсудил с послами Балтийских и Скандинавских стран усиление санкций против России

Отмечается также, что собеседники приветствовали приближение третьей годовщины введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом и подчеркнули важность дальнейшего углубления интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Порошенко также привлек к опасной тенденции возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований и торможение процесса реформ.

Напомним, ранее в The New York Times назвали криминальные производства против пятого президента Украины политически мотивированными.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Порошенко ПетрБалтика
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