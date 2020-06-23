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Порошенко обговорив з послом Німеччини внутрішню ситуацію в Україні

Новини » Політика     23.06.2020 - 16:47
Порошенко обговорив з послом Німеччини внутрішню ситуацію в Україні
фото: Петро Порошенко та Анка Фельдгузен (eurosolidarity.org)

Карантин не заважає Порошенку проводити міжнародні переговори

Лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Сторони обговорили внутрішню ситуацію в Україні, передусім у контексті реформування системи правосуддя та забезпечення верховенства права.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Порошенко подякував німецькій стороні за підтримку позиції щодо недопущення вибіркового правосуддя та політично-вмотивованого переслідування опонентів, захисту свободи слова в Україні.

Співрозмовники відзначили важливість ухвалення Верховною радою законодавства у банківській сфері та щодо ринку землі, а також продовження реформи у сфері децентралізації.

Порошенко обговорив з послом Німеччини внутрішню ситуацію в Україні

Порошенко висловив сподівання на прискорення євроінтеграції України під час головування Німеччини в Раді ЄС у другому півріччі цього року. Йшлося, передусім, про важливість оновлення Угоди про асоціацію та укладення Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом.

Особливу увагу було приділено припиненню російської агресії та досягненню миру на Донбасі, деокупації Кримського півострова.

Крім того, Порошенко провів телефонні переговори з Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Сторони обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

Порошенко висловив вдячність турецькій стороні за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Порошенко обговорив з послом Німеччини внутрішню ситуацію в Україні

Своєю чергою, Мевлют Чавушоглу відзначив визначальний внесок Петра Порошенка як п’ятого Президента України у розвиток та зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.

Нагадаємо, раніше Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні. Політик висловив вдячність за надійну підтримку України з боку NB7, у тому числі у контексті виклику пандемії коронавірусу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко ПетроГерманияТурция
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