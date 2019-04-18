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Порошенко прокомментировал решение суда по национализации ПриватБанка

Новости » Экономика    18.04.2019 - 16:55
Порошенко прокомментировал решение суда по национализации ПриватБанка
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Возвращение Приватбанка Коломойскому грозит стране дефолтом

Решение суда  о незаконности национализации "Приватбанка" грозит Украине многомиллиардными убытками и дефолтом. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время срочного обращения к украинскому народу.

Порошенко связал это решение с приближением второго тура выборов, на которых может победить Владимир Зеленский.

"Им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла. И подобная авантюра грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов, а стране в целом дефолтом и новым экономическим кризисом", - сказал он.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, по официальным данным Центральной избирательной комиссии в первом тур президентских выборов 31 марта больше всего голосов набрали Владимир Зеленский - 30,14% и Петр Порошенко - 15,95%. ЦИК назначила второй тур на 21 апреля 2019 года.

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