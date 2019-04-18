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Порошенко записав відеозвернення до українців

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 16:53
Порошенко записав відеозвернення до українців
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко визнав, що допустив багато тактичних прорахунків

Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко записав відеозвернення до українців, в якому попросив людей підтримати його на виборах. Відео опубліковане на його сторінці у Facebook.

"Найбільше турбує те, що не вдалося завершити війну, тому що ключ від світу не в наших руках. І прикро, що мільйони людей живуть у бідності, яку ми ще не подолали в результаті кризи, яка викликала російська агресія", - заявив президент.

Порошенко визнав, що допустив багато тактичних прорахунків, але впевнений, що не помилився в питання стратегії держави. Також він заявив, що Україна недостатньо просунулася у боротьбі з корупцією.

Він нагадав про здобутки України: армія, асоціація з ЄС, безвиз, міжнародна коаліція на підтримку України, санкції проти РФ і децентралізація.

 

 

Звернення Президента України

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 18 квітня 2019 р.

 

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