Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко визнав, що допустив багато тактичних прорахунків

Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко записав відеозвернення до українців, в якому попросив людей підтримати його на виборах. Відео опубліковане на його сторінці у Facebook.

"Найбільше турбує те, що не вдалося завершити війну, тому що ключ від світу не в наших руках. І прикро, що мільйони людей живуть у бідності, яку ми ще не подолали в результаті кризи, яка викликала російська агресія", - заявив президент.

Порошенко визнав, що допустив багато тактичних прорахунків, але впевнений, що не помилився в питання стратегії держави. Також він заявив, що Україна недостатньо просунулася у боротьбі з корупцією.

Він нагадав про здобутки України: армія, асоціація з ЄС, безвиз, міжнародна коаліція на підтримку України, санкції проти РФ і децентралізація.