Порошенко: нынешняя власть идет путем Януковича

Дело против пятого президента Украины Петра Порошенко имеет все признаки политического преследования, поэтому Шевченковский суд в Киеве постановил Государственному бюро расследований Украины (ГБР) закрыть дело, по которому Порошенко вызывался на допрос, в связи с отсутствием состава преступления. Об этом Петр Порошенко заявил в пятницу, 28 февраля, во время акции под стенами ГБР, передает РБК-Украина. Напомним, 28 февраля Петр Порошенко пришел на допрос к Государственному бюро расследований. По его словам, Шевченковский суд Киева отменил постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы приглашены на допрос". Впрочем, Порошенко убежден, нет никаких иллюзий относительно того, что ГБР проигнорирует решение суда и продолжит выполнять указания относительно политических преследований.

"Владимир Александрович, займитесь функциями президента. Защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей и не становитесь Януковичем. У него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое, их цель - быть независимыми. Ибо то, что мы слышали в "пленках Трубы", бывшего руководителя ГБР, это ежедневное вмешательство в работу следователей и судов. Это уголовное преступление, не занимайтесь этим", - сказал Порошенко.

По его мнению, сегодня власть умеет единственное - давать зрелище.

"Год назад они обещали конец эпохи бедности, сейчас надо отчитываться. С 1 марта - уже послезавтра - по принятому нашей командой закону, и это не просто пустые обещания, а во время нашей каденции как бы сложно не было мы принимали решение об индексации пенсий. Сегодня последний день, когда правительство Зеленского должно было принять решение об индексации пенсий. Этого нет, потому что он очень занят политическими преследованиями", - добавил Порошенко.

В то же время, Порошенко считает, что этим делом власть пытается отвлечь внимание от просчетов в вопросах безопасности.

"Посмотрите, что произошло. Прорыв на фронте 18 февраля после так называемого разведения, о котором и помину нет в Минских соглашениях, к миру не привело. Обещание, что мир это просто, достаточно просто перестать стрелять, ведет к капитуляции Украины. Остановлены программы строительства общежитий для военнослужащих, программа строительства сельской и телемедицины, программа децентрализации с обеспечением общины финансовым ресурсом. Социальные выплаты, экономический рост, развитие инвестиционного климата и вместо этого в стране предлагается шоу. Мы не будем играть в это шоу, хотя, как законопослушные украинцы будем ходить в суд, будем доказывать, что я все правильно сделал, когда подписал Минские соглашения, потому что это позволило сформировать всемирную коалицию в поддержку Украины и применить санкции против страны агрессора - Российской Федерации", - напомнил Порошенко.

Он также отметил, что одно из дел, сфабрикованных в ГБР, касается национализации Приватбанка, которая спасла страну от дефолта. А еще одна - так называемое "дело моряков", по которому есть однозначное решение в пользу Украины в Международном морском арбитраже.

"Когда был отдан приказ на абсолютно обычную очередную ротацию для обеспечения свободы судоходства и украинского суверенитета в Керченском проливе и Азовском море мы правильно сделали. Это решение было подтверждено международным трибуналом в Гамбурге", - сказал Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе Порошенко на допрос.

РБК-Украина писало, что в начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Однако, ранее сообщалось, что ГБР проводит расследование в 13 уголовных процессах с участием пятого президента Украины Петра Порошенко.