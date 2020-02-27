Порошенко сказал, что сам придет на допрос в ГБР

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко придет сам, без полиции, на допрос в ГБР в качестве свидетеля

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в пятницу, 28 февраля, сам придет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Порошенко назвал решение суда о его приводе "незаконным" и заявил, что будет оспаривать его в Европейском Суде.

Он считает, что решение суда о его силовом приводе на допрос нужно для того, чтобы "отвлечь внимание от главного: они не способны ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной".

Порошенко заявил, что против него уже почти год, как фабрикуют десятки дел, но выразил уверенность, что все это "закончится большим "пшиком".

"Подчеркиваю еще раз: завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования политически мотивированы. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым по сути признано, что власть отдает незаконные приказы по моему политического преследованию", - сказал Порошенко.

По его словам, "Европейская солидарность" является главной европейской и украинской оппозицией власти, неспособной дать отпор российскому реваншу.

"На днях, кстати, подозрение объявили нашей депутату Софии Фединой за критику президента. Давление и запугивание не изменят нашей позиции на защиту европейского и евроатлантического выбора. Мы сильные, и достойно пройдем любые испытания. Мы не себя защищаем, а Украина. Потому что Украина для нас превыше всего", - констатировал Порошенко.

Напомним, 21 января Печерский райсуд Киева разрешил принудительный привод Петра Порошенко на допрос в Государственный бюро расследований.

Как писало РБК-Украина, ранее адвокат Петра Порошенко заявил, что очередным неправосудным решением против пятого президента власть пытается отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан.