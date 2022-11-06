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Порошенко назвав примусову депортацію українців з Херсонської області геноцидом

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Неділя 06 листопада 2022 12:05
Порошенко назвав примусову депортацію українців з Херсонської області геноцидом Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що примусова депортація українців з тимчасово окупованої території Херсонської області - це геноцид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі Sky News.

"Заява Путіна про примусову депортацію мирного населення з половини Херсонської області на правий берег Дніпра - це геноцид. За Женевською конвенцією це акт військових злочинів, який благословив безпосередньо Путін", - заявив Порошенко.

На його думку, не знайдеться у світі жодної нації, яка хотіла б миру більше, ніж українці. Але знайти компроміс неможливо з дуже простої причини.

"Путін хоче нас убити, а він вбивав українців вісім років війни, починаючи з 2014 року. А ми, українці, хочемо жити, наші діти, наші жінки хочуть жити. Путін хоче стерти Україну з карти світу, а ми хочемо жити в своїй країні", - додає Порошенко.

Політик переконаний: шлях до миру один - депутінізація Європи, депутінізація Росії та викидання росіян з української землі.

Нагадаємо, що українські військові вразили переправу окупантів у Херсонській області.

Також ЗСУ відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів.

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