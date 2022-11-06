ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко назвал принудительную депортацию украинцев из Херсонской области геноцидом

Новина українською →
Воскресенье 06 ноября 2022 12:05
Порошенко назвал принудительную депортацию украинцев из Херсонской области геноцидом Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что принудительная депортация украинцев с временно оккупированной территории Херсонской области - это геноцид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире Sky News.

"Заявление Путина о принудительной депортации мирного населения с половины Херсонской области на правый берег Днепра - это геноцид. По Женевской конвенции это акт военных преступлений, который благословил непосредственно Путин", - заявил Порошенко.

По его мнению, не найдется в мире ни одной нации, которая хотела бы мира больше, чем украинцы. Но найти компромисс невозможно по очень простой причине.

"Путин хочет нас убить, а он убивал украинцев восемь лет войны, начиная с 2014 года. А мы, украинцы, хотим жить, наши дети, наши женщины хотят жить. Путин хочет стереть Украину с карты мира, а мы хотим жить в своей стране", - добавляет Порошенко.

Политик убежден: путь к миру один - депутинизация Европы, депутинизация России и выбрасывание россиян из украинской земли.

Напомним, что украинские военные поразили переправу кафиров в Херсонской области.

Также ВСУ отразили атаки врага в районе 14 населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины