Порошенко назвал принудительную депортацию украинцев из Херсонской области геноцидом

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что принудительная депортация украинцев с временно оккупированной территории Херсонской области - это геноцид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире Sky News.

"Заявление Путина о принудительной депортации мирного населения с половины Херсонской области на правый берег Днепра - это геноцид. По Женевской конвенции это акт военных преступлений, который благословил непосредственно Путин", - заявил Порошенко.

По его мнению, не найдется в мире ни одной нации, которая хотела бы мира больше, чем украинцы. Но найти компромисс невозможно по очень простой причине.

"Путин хочет нас убить, а он убивал украинцев восемь лет войны, начиная с 2014 года. А мы, украинцы, хотим жить, наши дети, наши женщины хотят жить. Путин хочет стереть Украину с карты мира, а мы хотим жить в своей стране", - добавляет Порошенко.

Политик убежден: путь к миру один - депутинизация Европы, депутинизация России и выбрасывание россиян из украинской земли.