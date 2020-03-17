У Порошенко назвали назначение Венедиктовой в ГПУ реваншем Антимайдана

Назначение Верховной радой по предложению президента Украины Владимира Зеленского новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову - является свидетельством реванша Антимайдана. Об этом с трибуны парламента сказал депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович, передает корреспондент РБК-Украина.

"Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР недавно на этой должности, но успела отличиться. Успела отличиться, превратив очень важный для государства орган в инструмент для политических репрессий и преследования. Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР стоит за преследованием нашей коллеги Софии Федины. Госпожа Венедиктова – это назначение адвоката Януковича Бабикова своим заместителем, госпожа Венедиктова – это инициатива об отмене закона об амнистии Майдана, это угроза, это преследование тысяч людей, которые принимали участие в Революции Достоинства", - сказал депутат.

Вятрович отметил, что Венедиктова как генеральный прокурор - это попытка президента Зеленского изменить "100% своего генпрокурора" Рябошапку на "200% своего прокурора" Венедиктову, которая нужна ему для осуществления политических репрессий.

Напомним, назначение Ирины Венедиктовой 17 марта поддержали 269 нардепа. В ходе своего выступления Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований.

РБК-Украина писало, что исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально был назначен Виктор Чумак. В отставку предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.