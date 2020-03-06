Чумак стал и.о. генпрокурора Украины

Фото: Виктор Чумак (РБК-Украина)

Чумак временно возглавил Офис генпрокурора после отставки Руслана Рябошапки

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально стал Виктор Чумак. Соответствующая информация указана на сайте Офиса генпрокурора.

Согласно информации на сайте Офиса генпрокурора, Чумак исполняет обязанности генпрокурора. Отметим, до отставки Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.

Фото: скриншот сайта Офиса генпрокурора

Напомним, вчера Верховная рада Украины в ходе внеочередного выразила Рябошапке недоверие. Отставку генпрокурора поддержали 263 народных депутата. Ему вменяли низкую результативность и несоответствие должности. До этого президент Владимир Зеленский, комментируя возможность отставки Рябошапки, заявил, что чиновники должны уходить со своих должностей, если не обеспечивают результат.

После голосования по Рябошапке первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку. Уже после этого стало известно, что Чумак временно возглавит Офис генпрокурора.

Пока среди кандидатов на должность генпрокурора называют нардепа от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, временного исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову и бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя.