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У Порошенка назвали призначення Венедіктової в ГПУ реваншом Антимайдану

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В'ятрович переконаний, Венедіктова потрібна Зеленському для здійснення політичних репресій.

Призначення Верховною радою за пропозицією президента України Володимира Зеленського новим генпрокурором України Ірину Венедіктову - є свідченням реваншу Антимайдану. Про це з трибуни парламенту сказав депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пані Венедіктова як керівник ДБР нещодавно на цій посаді, але встигла відзначитися. Встигла відзначитися, перетворивши дуже важливий для держави орган в інструмент для політичних репресій і переслідування. Пані Венедіктова як керівник ДБР стоїть за переслідуванням нашої колеги Софії Федини. Пані Венедіктова – це призначення адвоката Януковича Бабікова своїм заступником, пані Венедіктова – це ініціатива про скасування закону про амністію Майдану, це погроза, це переслідування тисяч людей, які брали участь у Революції Гідності", - сказав депутат.

В’ятрович наголосив, що Венедіктова як генеральний прокурор - це спроба президента Зеленського змінити "100% свого генпрокурора" Рябошапку на "200% свого прокурора" Венедіктову, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій.

Нагадаємо, призначення Ірини Венедіктової 17 березня підтримали 269 нардепів. В ході свого виступу Венедіктова заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.

РБК-Україна писало, що виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно був призначений Віктор Чумак. До відставки попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки він був одним із його заступників.

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