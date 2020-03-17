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Венедиктова: в Украине нет политических преследований

Новости » Политика     17.03.2020 - 09:44
Венедиктова: в Украине нет политических преследований
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Венедиктова заявила, что "вор должен сидеть в тюрьме"

В Украине нет политических преследований. Об этом сообщила кандидат на должность главы Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, депутат Николай Княжицкий поставил кандидату на должность генпрокурора вопрос, будет ли гарантировать она отсутствие политических преследований.

"Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот принцип лишает нас всех других механизмов и коридоров. Мне кажется не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может прийти в комитеты Верховной рады, вы всегда можете его пригласить на заседание Верховной рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать вопрос. В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме", - заявила Венедиктова.

Напомним, Напомним, Владимир Зеленский внесением в Раду соответствующего постановления предлагает назначить и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором.

Сейчас исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально назначен Виктор Чумак. До отставки предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.

Зеленский пришел в Раду на внеочередное заседание Рада сегодня назначит нового генпрокурора
Новости Украины ГенпрокурорИрина Венедиктова
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