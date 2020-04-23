У Порошенко назвали голосование за закон о банках спектаклем

Затягивание с принятием так называемого "антиколомойского" закона, который запрещает возвращать национализированные активы прежним владельцам обанкротившихся банков - это политический спектакль в пользу олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность Олег Синютка в эфире телеканала "Прямой", передает РБК-Украина.

Синютка обратил внимание, что повестка дня завтрашнего внеочередного заседания парламента содержит целый ряд не срочных вопросов. При этом принятие закона, который необходим для получения финансовой программы от МВФ, постоянно откладывается.

"Мы являемся свидетелями большого театрального представления, которое касается персоны Коломойского. И в этом спектакле завтра будет проходить очередной акт. Власть, и в первую очередь президент Зеленский не может определиться - они с украинским народом - или они с олигархом Коломойским. Поскольку этой определенности нет до сих пор, то мы являемся участниками и свидетелями этих длительных внеочередных и чрезвычайных заседаний парламента", - отметил Олег Синютка.

Он также напомнил, что фракция "Европейская солидарность" будет все делать для того, чтобы банковский закон был принят как можно быстрее.

"Почему это все затягивается? Потому что у власти нет политической воли принимать этот закон как можно быстрее. Эти все 16 тысяч правок - ну давайте скажем честно, кто их писал? Их писали или сегодняшние представители фракции "Слуга народа", или те, кого президент Зеленский привел в парламент, и они вышли из фракции "Слуга народа". То есть это внутренняя кухня власти, от которой страдает все украинское общество", - напомнил Олег Синютка.

У Порошенко призывают власть принять политическое решение относительно этого закона. Синютка также подтвердил, что есть несколько вариантов, приемлемых с точки зрения регламента и Конституции, чтобы пройти процедуру и принять этот закон.

"Почему мы пошли вариантом, который даст возможность олигархам оспаривать этот вопрос в суде - в Верховном суде, в Конституционном суде, это риторический вопрос. Без этого закона и так слабая украинская экономика будет еще слабее. Чрезвычайно мизерные социальные выплаты еще уменьшатся", - резюмировал Синютка.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет Верховной рады по вопросам финансов в понедельник, 27 апреля, завершит рассмотрение поправок, внесенных в законопроект о банковской деятельности, необходимый для кредитования Международного валютного фонда.

21 апреля финансовый комитет ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении. Рассмотрение законопроекта был единственным вопросом повестки дня парламентского комитета.

Кроме того, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках Рада сможет рассмотреть во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент парламента.