ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Финкомитет в понедельник завершит рассмотрение правок в закон о банках

Новости » Политика     23.04.2020 - 18:22
Финкомитет в понедельник завершит рассмотрение правок в закон о банках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас финкомитет прошел 94% правок к законопроекту

Комитет Верховной рады по вопросам финансов в понедельник, 27 апреля, завершит рассмотрение правок, внесенных в законопроект о банковской деятельности, необходимый для кредитования Международного валютного фонда. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.

По словам Железняка, по состоянию на сегодня финансовый комитет прошел 15 630 правок к законопроекту, что составляет 94% от общего количества. Рассмотрение правок продолжится в понедельник в 10 утра.

"Выглядит так, что это будет финальное заседание по этому вопросу", - добавил он.

Отмечается, что в конце рассмотрения финкомитет вернется в еще к одному блоку правок.

"Есть блок правок (относительно нотариального удостоверения и отмене назначенных открытых торгов ФГВФЛ) к которым еще вернется комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна", - пояснил Железняк.

Напомним, 21 апреля финансовый комитет ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении. Рассмотрение законопроекта был единственным вопросом повестки дня парламентского комитета.

Кроме того, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках Рада сможет рассмотреть во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламенте парламента.

Fitch Ratings назвало сроки получения Украиной помощи от МВФ Финкомитет Рады прошел почти 2500 поправок в закон о банках
Новости Украины банкиМВФфинкомитет ВРУЗакон
News
On Top