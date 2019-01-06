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Порошенко назвав Варфоломія співзасновником нової України

Новини » Політика    06.01.2019 - 15:18
Порошенко назвав Варфоломія співзасновником нової України
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент зазначив, що вселенський патріарх перебував під сильним тиском з боку РФ

Президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій буде вважатися співзасновником нової України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю президента грецькій газеті TаNеа.

Так, глава держави відзначив роль Варфоломія у становленні незалежної Православної церкви України.

"Україна завжди буде вдячна патріарху Варфоломію та Синоду Матері-Церкви за ці історичні рішення. Він привів цю найвеличнішу мрію українців до реальності… Це чудо не було б можливим без твердої позиції його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія, нашої Константинопольської Матері-Церкви. Вона скористалася безумовним канонічним правом зцілювати рани, завдані українському православ'ю декількома століттями московського панування", - сказав він.

Порошенко заявив, що Вселенський патріарх перебував під сильним тиском з боку Росії.

"Його всесвятість прийняв історичне рішення, хоча він перебував під сильним тиском з боку Москви. Це було знакове рішення, що підтвердило незаконність анексії Москвою Київської митрополії ще в XVII столітті… Варфоломій вже має особливе місце в історії України. З усім, що він зробив, і завдяки своїй мудрості і керівній ролі, відданості Україні та православ'ю, я сказав би, що Його всесвятість буде вважатися співзасновником нової України. Це дуже особлива і історична місія", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України. Зокрема, предстоятель ПЦУ Єпіфаній у ході богослужіння у храмі Святого Георгія на Фанарі отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.

Як писало РБК-Україна раніше, напередодні Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ. Відзначимо, документ оформлений на пергаменті каліграфом Лукою з афонського монастиря Ксенофонт.

Пізніше був опублікований текст томосу українською мовою.

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