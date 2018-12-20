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Порошенко назвал предварительные итоги военного положения

Новости » Политика    20.12.2018 - 15:57
Порошенко назвал предварительные итоги военного положения
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Украина существенно усилила  противовоздушную оборону

После введения военного положения Украина усилила противовоздушную оборону, нарастив группировку Воздушных сил на российском направлении. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе визита в Донецкую область, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

По его словам, в десяти приграничных областях, где действует военное положение, уже можно подвести некоторые итоги данного правового режима.

"По итогам трех недель мы уже можем сейчас подвести конкретные предварительные результаты. Обычно не обо всех из них я могу рассказывать, но отмечу, что сделано в направлении укрепления обороноспособности уже немало. В частности, усилена противовоздушная оборона. Мы нарастили силы и средства Воздушных сил Украины на угрожаемых направлениях", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что за этот период повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск. И особенно на территориях десяти областей, граничащих с Российской Федерацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выступила за перемирие на Донбассе после окончания действия военного положения.

Военное положение в Украине официально ввели 28 ноября. Данный режим введен сроком на  30 дней.

 

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