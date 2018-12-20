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Порошенко назвав попередні підсумки воєнного стану

Новини » Політика    20.12.2018 - 15:57
Порошенко назвав попередні підсумки воєнного стану
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Україна суттєво посилила протиповітряну оборону

Після введення воєнного стану Україна посилила протиповітряну оборону, наростивши угруповання Повітряних сил на російському напрямку. Про це заявив президент Петро Порошенко в ході візиту до Донецької області, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

За його словами, в десяти прикордонних областях, де діє воєнний стан, вже можна підвести деякі підсумки даного правового режиму.

"За підсумками трьох тижнів ми вже можемо підвести конкретні попередні результати. Звичайно не про всі з них я можу розповідати, але зазначу, що зроблено в напрямку зміцнення обороноздатності вже чимало. Зокрема, посилено протиповітряну оборону. Ми наростили сили і засоби Повітряних сил України на загрозливих напрямках", - заявив Порошенко.

Він також підкреслив, що за цей період підвищилася інтенсивність підготовки органів управління та військ. Та особливо на територіях десяти областей, що межують з Російською Федерацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна виступила за перемир'я на Донбасі після закінчення дії воєнного стану.

Воєнний стан в Україні офіційно ввели 28 листопада. Даний режим запроваджено строком на 30 днів.

 

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