Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко поблагодарил Волкера за его усилия на посту спецпредставителя США

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера тревожной новостью из Вашингтона. Об этом он написал в своем Facebook.

"Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - написал Порошенко.

Он отметил, что Волкер установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинской властью, который не просто будет превзойти любому преемнику.

"Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину!", - добавил Порошенко.