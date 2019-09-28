ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Новости » Политика    28.09.2019 - 10:20
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко поблагодарил Волкера за его усилия на посту спецпредставителя США

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера тревожной новостью из Вашингтона. Об этом он написал в своем Facebook.

"Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - написал Порошенко.

Он отметил, что Волкер установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинской властью, который не просто будет превзойти любому преемнику.

"Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину!", - добавил Порошенко.

Спецпредставитель США по Украине Волкер уходит в отставку Порошенко защитил Меркель от критики Трампа, - Politico
Новости Украины Порошенко ПетрКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь