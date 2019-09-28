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Порошенко назвав відставку Волкера тривожною новиною

Новини » Політика    28.09.2019 - 10:20
Порошенко назвав відставку Волкера тривожною новиною
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко подякував Волкеру за його зусилля на посту спецпредставника США

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко назвав відставку спеціального представника США по Україні Курта Волкера тривожною новиною з Вашингтона. Про це він написав у своєму Facebook.

"Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства зі США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії. З Куртом нам всім в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США", - написав Порошенко.

Він зазначив, що Волкер встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії з українською владою, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику.

"Щиро тобі вдячний, Курте, за роки плідної взаємодії та віру в Україну!", - додав Порошенко.

Спецпредставник США по Україні Волкер йде у відставку Порошенко захистив Меркель від критики Трампа, - Politico
Новини України Порошенко ПетроКурт Волкер
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