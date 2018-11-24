Порошенко назвал голодоморы преступлениями коммунистического режима

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко надеется на надлежащую правовую оценку голодоморов в Украине

Президент Петр Порошенко считает голодоморы в Украине в XX веке преступлениями коммунистического режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост на его странице в Facebook.

По его словам, голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей.

"Во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, причиненные коммунистическим режимом на украинских землях. Цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но необходимая правда стала широко обнародованной, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее США заявили о поддержке Украины в связи с Днем памяти жертв голодоморов. В Госдепе также подчеркнули, что сегодня украинцы снова умирают из-за попыток России уничтожить их идентичность и западные устремления.

До этого польский Сенат выразил солидарность с украинским народом относительно сохранения памяти о событиях Голодомора и принял соответствующее постановление.