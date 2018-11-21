Сенат Польши принял постановление по случаю Голодомора в Украине

Фото: заседание Сената Польши (twitter.com/ADeshchytsia)

Сенат выразил солидарность с украинцами по сохранению памяти о событиях Голодомора

Сенат Республики Польша единогласно принял постановление по случаю 85 годовщины Голодомора в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Польше Андрея Дещицы.

Как отмечается, документ поддержали единогласно все польские парламентарии. За решение проголосовали в День достоинства и свободы, который сегодня отмечают в Украине.

"Сегодня Сенат Республики Польша единогласно принял постановление по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине. Символично, что это произошло именно в День достоинства и свободы. Спасибо за память, поддержку и солидарность!" - написал Дещица.

В постановлении Сената, в частности, говорится о том, что в 2006 году Польша признала события в 1932-33 годах в Украине преступлением геноцида.

"Мы верим, что распространение знаний о великой трагедии в Европе будет способствовать лучшему пониманию последствий, которые влекут за собой коммунистическая идеология и тоталитаризм. В связи с чествованием в Украине годовщины Голодомора, Сенат Республики Польша напоминает о смерти и страданиях миллионов жертв этой драмы", - говорится в тексте постановления.

Также польский Сенат выразил солидарность с украинским народом относительно сохранения памяти о событиях Голодомора.

Фото: постановление Сената на украинском и польском языках (twitter.com/ADeshchytsia)

Напомним, штат Коннектикут (США) признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа. Губернатор штата Рой Купер отметил, что голод в Украине был искусственным, и употребил термин "геноцид".