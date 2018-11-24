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Порошенко назвав голодомори злочинами комуністичного режиму

Новини » Політика    24.11.2018 - 09:32
Порошенко назвав голодомори злочинами комуністичного режиму
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко сподівається на належну правову оцінку голодоморів в Україні

Президент Петро Порошенко вважає голодомори в Україні в XX столітті злочинами комуністичного режиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост на його сторінці в Facebook.

За його словами, голодомори в Україні були штучними, здійснені людьми проти людей.

"В ім'я збереження України ми маємо завжди пам'ятати про жахливі злочини, заподіяні комуністичним режимом на українських землях. Цивілізований світ зробив і робить все можливе, щоб гірка, але необхідна правда стала широко оприлюдненою, а злочини тоталітарного режиму отримали належну історичну та правову оцінку", - додав Порошенко.

Порошенко назвав голодомори злочинами комуністичного режиму

Нагадаємо, раніше США заявили про підтримку України у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів. У Держдепі також підкреслили, що сьогодні українці знову вмирають через спроби Росії знищити їх ідентичність і західні прагнення.

До цього польський Сенат висловив солідарність з українським народом щодо збереження пам'яті про події Голодомору і прийняв відповідну постанову.

 

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