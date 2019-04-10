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Порошенко утвердил врио главы Одесской ОГА


Порошенко сегодня подписал соответствующий указ

Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля утвердил Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Порошенко подписал указ №120/2019.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича", - говорится в тексте указа.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской ОГА Максима Степанова и Херсонской ОГА Андрея Гордеева. 

Ранее также стало известно, что президент Петр Порошенко отстранил Степанова от должности главы Одесской ОГА и назначил временно исполняющим Сергея Паращенко. Однако на пресс-конференции он отказался уходить с поста и назвал президентский указ превышением его полномочий. По информации РБК-Украина, последней каплей в истории со Степановым стал провал действующего президента в Одесской области в первом туре выборов.

Тогда Степанов назвал указ об отстранение его с должности главы Одесской ОГА превышением президентских полномочий, назвав указ "очень странным".

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