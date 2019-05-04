ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко призначив нового члена Нацради з телерадіомовлення

Новини » Політика    04.05.2019 - 19:25
Порошенко призначив нового члена Нацради з телерадіомовлення
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Ним став Володимир Горковенко

Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Про це йдеться на сайті адміністрації президента.

В указі президента зазначається, "призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Нагадаємо, Порошенко у суботу, 4 травня, звільнив голову Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка.

Раніше Артеменко у листі повідомив, що подав у відставку з посади глави Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. За словами Артеменка, однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Термін уповноважень Артеменка повинен був закінчитися у липні 2019 року.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, президент Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президентаЮрія Федорова. Федоров обіймав цю посаду майже п'ять років.

Порошенко звільнив голову Нацради з телерадіомовлення Глава Нацради з телерадіомовлення подав у відставку
Новини України Порошенко ПетроНациональный совет по телевидению и радиовещанию
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся