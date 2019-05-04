Порошенко уволил председателя Нацсовета

Фото: Юрий Артеменко (из открытых источников)

Накануне Артеменко сообщил, что подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 4 мая, уволил председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №186/2019.

Так, президент издал указ, согласно которому уволил Артеменко с должности председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Согласно пункта 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: уволить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе.

Напомним, ранее Артеменко в письме сообщил, что подал в отставку с должности главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. По словам Артеменко, одной из причин увольнения является приглашение на другую работу. Срок полномочий Артеменко должен был закончиться в июле 2019 года.

Как ранее сообщало РБК-Украина, президент Петр Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента Юрия Федорова. Федоров занимал эту должность почти пять лет.

Добавим, ранее Порошенко уволил первого заместителя главы внешней разведки Сергея Семочко, о чем заявил на дебатах на НСК "Олимпийский". По словам Порошенко, Семочко был уволен 12 апреля. Позже на сайте главы государства появился соответствующий указ.