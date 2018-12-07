ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко: настало время ответить Путину на агрессию в море

Новости » Политика    07.12.2018 - 10:09
Порошенко: настало время ответить Путину на агрессию в море
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко призвал ввести "Азовский пакет санкций" против России

Мировое сообщество должно новыми санкциями ответить президенту России Владимиру Путину на агрессию в Азовском море. Об этом в статье для The New York Times пишет украинский президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Порошенко отметил, что Украина больше не будет смотреть на ползучую аннексию. По его словам, сегодня украинская сторона готова выступить против России.

"Но нам также нужна поддержка международного сообщества в форме дальнейших санкций против Москвы за ее последнее нападение (в Керченском проливе, - ред.)", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что Россия затеяла экономическую войну, пытаясь подавить украинские экспортные рынки. А захват кораблей стал неспровоцированным военным нападением российских вооруженных сил на Украину. Он подчеркнул, что агрессия продолжается, поскольку украинские военнослужащие под стражей в России, а сотни кораблей блокируются в Азовском море.

"Поскольку Крым и Донбасс под оккупацией, наша общая задача - не допустить, чтобы Россия вылила свою агрессию в Азовское море. И "Азовский пакет санкций" против России был бы наименьшим ответом мира на данный момент. Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить", - добавил Порошенко.

Напомним, Порошенко считает российскую агрессию непредсказуемой. В частности он отметил, что никто не знает, на кого Россия нападет завтра.

На этой неделе стало известно, что в Украине сформировали санкционный список в связи с захватом кораблей в Керченском проливе.

Омбудсмен РФ рассказала об условиях содержания раненых моряков
Новости Украины Владимир ПутинПорошенко ПетрРоссийская ФедерацияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь