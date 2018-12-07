Порошенко: настало время ответить Путину на агрессию в море

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко призвал ввести "Азовский пакет санкций" против России

Мировое сообщество должно новыми санкциями ответить президенту России Владимиру Путину на агрессию в Азовском море. Об этом в статье для The New York Times пишет украинский президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Порошенко отметил, что Украина больше не будет смотреть на ползучую аннексию. По его словам, сегодня украинская сторона готова выступить против России.

"Но нам также нужна поддержка международного сообщества в форме дальнейших санкций против Москвы за ее последнее нападение (в Керченском проливе, - ред.)", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что Россия затеяла экономическую войну, пытаясь подавить украинские экспортные рынки. А захват кораблей стал неспровоцированным военным нападением российских вооруженных сил на Украину. Он подчеркнул, что агрессия продолжается, поскольку украинские военнослужащие под стражей в России, а сотни кораблей блокируются в Азовском море.

"Поскольку Крым и Донбасс под оккупацией, наша общая задача - не допустить, чтобы Россия вылила свою агрессию в Азовское море. И "Азовский пакет санкций" против России был бы наименьшим ответом мира на данный момент. Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить", - добавил Порошенко.

Напомним, Порошенко считает российскую агрессию непредсказуемой. В частности он отметил, что никто не знает, на кого Россия нападет завтра.

На этой неделе стало известно, что в Украине сформировали санкционный список в связи с захватом кораблей в Керченском проливе.