Порошенко: настав час відповісти Путіну на агресію в морі

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко закликав запровадити "Азовський пакет санкцій" проти Росії

Світова спільнота має новими санкціями відповісти президенту Росії Володимиру Путіну на агресію в Азовському морі. Про це в статті для The New York Times пише український президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Порошенко зазначив, що Україна більше не буде дивитися на повзучу анексію. За його словами, сьогодні українська сторона готова виступити проти Росії.

"Але нам також потрібна підтримка міжнародного співтовариства у формі подальших санкцій проти Москви за її останній напад (в Керченській протоці, - ред.)", - підкреслив Порошенко.

Він також зазначив, що Росія затіяла економічну війну, намагаючись придушити українські експортні ринки. А захоплення кораблів стало неспровокованим військовим нападом російських збройних сил на Україну. Він підкреслив, що агресія триває, оскільки українські військовослужбовці під вартою в Росії, а сотні кораблів блокуються в Азовському морі.

"Оскільки Крим і Донбас під окупацією, наше спільне завдання - не допустити, щоб Росія вилила свою агресію в Азовське море. І "Азовський пакет санкцій" проти Росії був би найменшою відповіддю світу на даний момент. Поки Захід говорить, Путін діє. Настав час відповісти", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко вважає російську агресію непередбачуваною. Зокрема він зазначив, що ніхто не знає, на кого Росія нападе завтра.

Цього тижня стало відомо, що в Україні сформували санкційний список у зв'язку з захопленням кораблів у Керченській протоці.