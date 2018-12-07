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Порошенко: никто не знает, на кого Россия нападет завтра

Новости » Политика    07.12.2018 - 08:23
Порошенко: никто не знает, на кого Россия нападет завтра
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко назвал захват кораблей в Керченском проливе угрозой безопасности в Европе

Президент Украины Петр Порошенко считает российскую агрессию непредсказуемой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью польскому телеканалу TVN24.

В частности, Порошенко не исключает, что в перспективе Россия может напасть на страны Балтии.

"Никто не знает, на кого Россия нападет завтра. Может быть, российские солдаты захотят защитить "Северный поток-2" и атакуют страны Балтии. Или же Россия захочет ударить по очередным выборам, как они пытались это делать во время референдума в Нидерландах, или во время референдума по Brexit", - отметил он.

Он также назвал захват украинских кораблей опасным прецедентом для региональной безопасности в Европе.

Напомним, ранее Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против России из-за событий в Керченском проливе.

Отметим, на этой неделе стало известно, что в Украине сформировали санкционный список в связи с захватом кораблей.

 

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