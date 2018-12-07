Германия предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Гайко Маас хочет обсудить предложение расширения миссии ОБСЕ на Азовское море
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас хочет обсудить предложение расширения миссии ОБСЕ на Азовское море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Так, Гайко Маас предложил обсудить эту тему во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря.
Ранее о проведении встречи в таком формате договорились канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт Москвы и Киева вокруг Керченского пролива не может быть темой нормандского формата.
Сообщалось, что перед этим глава немецкого МИД встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.
Как сообщили в МИД Украины после встречи Мааса с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, стороны также договорились продолжить диалог в рамках рабочего визита Климкина в Германию на следующей неделе.
Отметим, в настоящее время действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на сухопутную территорию Украины и имеет целью, в частности, наблюдение за реализацией минских договоренностей.
Напомним, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что инцидент возле Керченского пролива, когда Россия применила оружие против украинских кораблей похож на те, которые в прошлом приводили к началу мировых войн.