Германия предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

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Гайко Маас хочет обсудить предложение расширения миссии ОБСЕ на Азовское море

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас хочет обсудить предложение расширения миссии ОБСЕ на Азовское море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, Гайко Маас предложил обсудить эту тему во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря.

Ранее о проведении встречи в таком формате договорились канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт Москвы и Киева вокруг Керченского пролива не может быть темой нормандского формата.

Сообщалось, что перед этим глава немецкого МИД встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.

Как сообщили в МИД Украины после встречи Мааса с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, стороны также договорились продолжить диалог в рамках рабочего визита Климкина в Германию на следующей неделе.

Отметим, в настоящее время действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на сухопутную территорию Украины и имеет целью, в частности, наблюдение за реализацией минских договоренностей.

Напомним, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что инцидент возле Керченского пролива, когда Россия применила оружие против украинских кораблей похож на те, которые в прошлом приводили к началу мировых войн.