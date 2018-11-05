Фото: Ирина Луценко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент настаивает на увеличении финансирования, чтобы большее количество населения могло воспользоваться программой

Президент Петр Порошенко настаивает на увеличении финансирования программы бесплатных лекарств. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде, народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, президент настаивает на увеличении финансирования, чтобы большее количество населения могло воспользоваться программой.

"Президент поддерживает увеличение в бюджете средств на бесплатные лекарства. Президент настаивает на повышении средств для того, чтобы большее количество населения могло воспользоваться программой", - заявила парламентарий.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины назвали области, в которых медицинские учреждения лучше публикуют данные о лекарствах, которые были куплены за счет бюджета. Таким образом, по заключению Минздрава, информацию еженедельно обновляют в: Донецкой области - 92% больниц; Житомирской области - 94%; Закарпатской области - 95%.

Как писало РБК-Украина, по информации подразделений здравоохранения в областях, уже более 6,6 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства". Так, с апреля 2017 года, когда начала работать программа "Доступные лекарства", украинцы получили лекарства по более 26,5 млн рецептов.

Добавим, в конце августа Министерство здравоохранения назвало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре. В него вошли 427 лекарств от распространенных болезней, наносящих наибольший вред здоровью людей.