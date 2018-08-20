Минздрав назвал перечень бесплатных лекарств для украинцев

В перечень вошли 427 лекарств от распространенных болезней

Министерство здравоохранения назвало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Также в Минздраве отмечают, что в этом году все больницы в первую очередь должны закупать лекарственные средства из Национального перечня. В перечень вошли 427 лекарств от распространенных болезней, наносящих наибольший вред здоровью людей.

"В основе Национального перечня - актуальная версия Базового перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Для пациентов, которые лечатся на стационаре, лекарства с Национального перечня предоставляются бесплатно на весь период лечения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минздраве, перечень бесплатных для пациентов лекарств с Нацперечня медучреждение должно размещать на информационных стендах, а областные департаменты и управления - на своих официальных сайтах (https://bit.ly/2vZyp8Z).

Есть ли назначенные больному лекарства в Нацперечне, можно проверить также с помощью мобильного приложения “Лекарства контроль”: https://bit.ly/2w0P1gw.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2018 заработает "Центральное агентство", которое будет заниматься закупками лекарств.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" на 100% бесплатно или доплатив небольшую разницу.